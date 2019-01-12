Başkan Erdoğan enflasyon rakamlarına ilişkin Twitter üzerinden açıklama yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, son 14 yılın enflasyon ortalamasına ilişkin rakamları paylaştı. Başkan Erdoğan, her defasında yalanları gün yüzüne çıkan ve halen daha yalan söylemekten vazgeçmeyen CHP'ye rakamlarla yanıt verdi..

Başkan Erdoğan, AK Parti öncesindeki son 14 yılın enflasyon ortalaması %70,3 olduğunu ve bu rakamın AK Parti iktidarları döneminde ise %9,54 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Başkan Erdoğan, yaptığı paylaşımda tam olarak şu ifadelere yer verdi:

AK Parti öncesindeki son 14 yılın enflasyon ortalaması %70,3 iken, AK Parti iktidarları döneminde bu oran %9,54 olarak gerçekleşti.



Onlar yalanlarla konuşur, biz rakamlarla... pic.twitter.com/6L66BGxE4m — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 12 Ocak 2019

"ONLAR YALANLARLA KONUŞUR, BİZ RAKAMLARLA"



"AK Parti öncesindeki son 14 yılın enflasyon ortalaması %70,3 iken, AK Parti iktidarları döneminde bu oran %9,54 olarak gerçekleşti.Onlar yalanlarla konuşur, biz rakamlarla..."

"BUNLARIN MALİYECİLERİ DE BİR GARİP"



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kocaeli Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı açıklamalarda işe şu ifadelere yer verdi:

"Bay Kemal diyor ki çiftçi yandı. Bay Kemal bak resmi rakam açıklıyorum. Kocaelili çiftçilerimize 348 milyon lira tutarında tarımsal destek verdik. Ana muhalefetin başındaki zat diyor ki AK Parti döneminde enflasyon zirve yaptı. Bunu diyen de maliyeci, bunların maliyecileri de bir garip. Onların döneminde enflasyon ortalaması yüzde 70 bizim dönemimizde yüzde 9,5…."