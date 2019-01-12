Binali Yıldırım Ataşehir’de misafirliğe gitti

BUGÜN NELER OLDU

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Yıldırım dün cuma namazını Mimar Sinan Camisi'nde kıldıktan sonra Ataşehir'de esnafı ziyaret etti. Bir kafeye de uğrayan Yıldırım, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Yıldırım, daha sonra Hatice-Naci Canruh ile Seda-Murat Koçak çiftlerinin evlerine konuk oldu. Vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, evde bulunmayan bazı aile bireyleriyle de telefonla konuştu. Hastanede yatan bir vatandaşa da "Geçmiş olsun" dileğinde bulundu. Yıldırım'ın bir ara telefonda "Ben Binali, Topal Dursun'un oğlu" şeklinde kendini tanıtması gülüşmelere yol açtı.