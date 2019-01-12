Birilerinin ihaneti milli İHA’ları dört sene geciktirdi

BUGÜN NELER OLDU

Baykar Makina Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli İHA'ların yapılış aşamasında yaşanan olayların perde arkasına dair açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımlarda bulunan Bayraktar, İHA'ların üretilmemesi için TSK içindeki kripto FETÖ'cülerin kendilerine koydukları yasakları ve yaşattıkları zorlukları anlattı. İHA'ların ilk yapılış tarihinde İsrail detayına dikkat çeken Bayraktar'ın paylaşımları şöyle:İHA prototipinin ilk uçuşu. O gün tümüyle milli yazılım ve tasarımla havacılık tarihimizin ilkleri yapılır. Uçuşun tüm aşamaları (taksi, kalkış, seyir ve iniş) otomatik bir şekilde başarıyla icra edilir. Bu kabiliyet o dönemde dünyada hiçbir ihada yoktur.O dönemde ülkemizde İsrail'den kiralanan İHA'lar kullanılmaktadır. Denemeler için aylarca pist bulunamamıştır. Kısa süre sonra bazı askeri yetkilileri (muhtemelen birilerinin maşasını) bu gelişme rahatsız eder ve ilk işi pistteki pürüzleri bahane ederek uçuşları yasaklamak olur.Aylar sonra yeniden pist bulunur ve uçuş izinleri çıkar. Sonraki denemelerde havacılık tarihimizin milli bir hava aracıyla yapılan rekorları dahi kırılır (irtifa, havada kalış). 8 saatlik uçuş sonunda gece şartlarında başarıyla yapılan otomatik iniş birilerini iyice rahatsız eder.Denemeleri belgelemek için gönderilen askeri heyetten birileri gecenin karanlığında büyük bir milli başarıyı ve ilki görmezden gelmeye çalışır, tartışmalar çıkarır ve Genel Müdürümüz Haluk Bayraktar'ı tutuklatmaya dahi kalkarlar.Bütün bu entrikalar Bayraktar TB2'nin envantere girmesini 4 sene geciktirir. Mehmetçik bir taraftan canı pahasına terörle mücadele ederken, maalesef birileri de gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde, milli teknolojinin Mehmetçiğimize destek olmasını engelleme çabası içindedir.