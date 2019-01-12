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’un rekortmeni 117 bin 523 kez girmiş

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.1.2019
Bylock’un rekortmeni 117 bin 523 kez girmiş
FETÖ'nün İstanbul'daki başimamı İsmail Şafak Güdür geçtiğimiz günlerde Bahçelievler'de yakalanmıştı. Cezaevine gönderilen Güdür'ün Whatsapp mesajlarında polisi kastederek söylediği "Vuruşmadan teslim olmam" mesajı ortaya çıkmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Güdür hakkında "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçu kapsamında iddianame hazırlandı.
Güdür'ün ByLock incelemelerinden elde edilen bilgilere göre örgüt içinde Selçuk ve Hasan kod isimlerini kullandığının değerlendirildiği kaydedildi. Güdür'ün aynı zamanda ByLock programı içerisinde kurulan 47 grup içerisinde yer aldığı ve programa 117 bin 523 kez giriş yaptığı ifade edildi. Telefon incelemelerinin de yer aldığı iddianamede, şüphelinin FETÖ'ye üye ve Yunanistan ülkesine kaçan şahıslar ile irtibat halinde olduğuna ilişkin örgütsel yazışmalar ile resimlerin bulunduğu, yine kendisi hakkında yakalama bulunduğuna ilişkin bir belge fotoğrafının bulunduğu kaydedildi. Şüphelinin Bank Asya isimli bankada hesabının bulunduğu ve bu hesaba FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı sonrası yüklü miktarda para aktardığı belirtildi.
İddianamede İsmail Şafak Güdür'ün bazı kişilere ByLock isimli kriptolu haberleşme uygulamasını yüklediği belirtildi.
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Bylock’un rekortmeni 117 bin 523 kez girmiş
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