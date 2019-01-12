‘Kazdıkları yere gömülecekler’

BUGÜN NELER OLDU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte geldiği Şanlıurfa'da sınır hattındaki askeri birlikleri denetledi.Bakan Akar, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda tugaydaki personele de hitap etti. Uzun süredir çeşitli çalışmaların, faaliyetlerin yapıldığını belirten Akar şu mesajları verdi.Türkiye'nin güneyinde terörist koridoru oluşturulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Şu anda bir tarafta önümüzde Münbiç var, diğer tarafta Fırat'ın doğusu var. Bununla alakalı gerekli hazırlıklar, planlamalar yapıldı. Bu hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam ediyor.Yeri ve zamanı geldiğinde daha önceki operasyonlara benzer şekilde, buradaki teröristler de kazdıkları çukurlara, hendeklere gömülecektir. Bunu terörist elebaşları da anlamış bulunuyor. Beklentimiz, bunların altındakilerin de silahlarını bırakıp evlerine dönmeleri.Et ve tırnak gibi olduğumuz Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunumuzun olmadığını akıl sahibi olan herkes biliyor. Hedefimizin teröristler olduğunu herkesin bilmesi lazım. Bu konuda hiçbir provokasyonun şansı yok, zorlama yorumlara gerek yok.