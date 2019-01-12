Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Ekrem İmamoğlu tutmadığı vaatleri yeniden sıraladı

tutmadığı vaatleri yeniden sıraladı

Geçtiğimiz hafta Şişli'de katıldığı programda, "'da 1 milyon 170 bin 0-5 yaş arası çocuk var. Biz bu kentin çocuğunu düşüneceğiz" diyen 'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı 'nun 2014'te verdiği her mahalleye bir kreş' proje vaadinin bile gerçekleşmediği ortaya çıktı

ERHAN ÖZTÜRK
ERHAN ÖZTÜRK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.1.2019
Ekrem İmamoğlu tutmadığı vaatleri yeniden sıraladı

Geçtiğimiz salı günü Şişli Belediyesi'nce yaptırılan "Mehmet Emin Sungur Çocuk Bakımevi" açılışına katılan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, programda yaptığı konuşmada, "Çocuklar için kreş açmak" birinci önceliğimizdir demişti. İstanbul'da 0-4 yaş arası 1 milyon 170 bin çocuğun olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Çocuklar için kreş açmak, çocuk-anne eğitimi, kadınların hayata tutunmalarını sağlamak birinci önceliğimiz" ifadelerine yer vermişti.



Kreşler için "birinci önceliğimizdir" diyen İmamoğlu'nun 2014 yerel seçimleri için söz verdiği 10 kreşten sadece birini açtığı ortaya çıktı.

'10 KREŞ SÖZÜ' HAYAL OLDU
İmamoğlu'nun 2014 yerel seçimlerinden sonra, verdiği 'Her mahalleye bir kreş' vaadi hiç gerçek olmadı. 10 mahallesi bulunan Beylikdüzü'de, sadece Adnan Kahveci Mahallesi'nde kreş açıldığı belirlendi. Bugün ise İmamoğlu, yerine getirmediği vaatlerin aynısını yeniden tekrarlamış oldu.

CHP'nin İstanbul için Ekrem İmamoğlu'nu aday göstermesi CHP'lileri kızdırdı: Sandığa gitmeyeceğiz

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Ekrem İmamoğlu tutmadığı vaatleri yeniden sıraladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN