Ünlü çiğ köfteci İzmir’de yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye genelinde bin 100 şubesi bulunan Komagene çiğ köfte firmasının sahibi Murat Sivrikaya gözaltına alındı. Kapatılan İzmir İşadamları Derneği'nin yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini yürüten ve FETÖ'nün "Büyük bölge mütevelli üyesi" olduğu belirlenen Sivrikaya, önceki gün İzmir'deki evinden çıkıp aracına bindiği sırada yakalandı. Üzerinden sahte kimlik çıkan Sivrikaya, Yeşilyurt'taki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Öte yandan Düzce'deki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kapatılan "İsmail'in yeri" restoranlarının sahibi İsmail Çolak, dün çıkarıldığı Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.