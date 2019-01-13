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Ferizli Belediye Başkan Adayı İsmail Gündoğdu oldu! İsmail Gündoğdu kimdir?

'nin 31 Mart yerel seçimler için Sakarya ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Başkan Erdoğan tarafından bizzat duyurulan adaylar neticesinde Ferizli Belediye Başkan Adayı olarak İsmail Gündoğdu gösterildi. Peki, AK Parti Ferizli Belediye Başkan Adayı İsmail Gündoğdu kimdir?

Giriş Tarihi: 13.1.2019 17:02
AK Parti Ferizli Belediye Başkan Adayı İsmail Gündoğdu oldu! İsmail Gündoğdu kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sakarya Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. 31 Mart yerel seçimler için AK Parti'nin Sakarya ilçe Belediye Başkan Adaylarını açıklayan Erdoğan, partisinin Ferizli için İsmail Gündoğdu'yu gösterdiğini duyurdu.

AK PARTİ FERİZLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI İSMAİL GÜNDOĞDU KİMDİR?

1977 yılında Ferizli'de doğdu. İlk orta ve liseyi Ferizli'de tamamladı. 2000 yılında mühendislik eğitimini tamamladı ve yine Sakarya'ya geri döndü. 2001 ve 2002 yıllarında Sinanoğlu Beldesinde öğretmenlik yaptı. 2004 yılında Sakarya Üniversitesi'nde Master Eğitimini tamamladı. Ve dönemin Belediye Başkanı Hüseyin Kaşkaş'ın isteği ve talebi ile Ferizli Belediyesi'nde Fen İşleri Sorumlusu olarak görevlendirildi.

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AK Parti Ferizli Belediye Başkan Adayı İsmail Gündoğdu oldu! İsmail Gündoğdu kimdir?
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