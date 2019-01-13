AK Parti Pamukova Belediye Başkan Adayı Cevat Keser oldu! Cevat Keser kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sakarya Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. 31 Mart yerel seçimler için AK Parti'nin Sakarya ilçe Belediye Başkan Adaylarını açıklayan Erdoğan, partisinin Pamukova için Cevat Keser'i aday gösterdiğini duyurdu.

AK PARTİ PAMUKOVA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI CEVAT KESER KİMDİR?

1955 yılında Sakarya Pamukova 'da dünyaya gelen Cevat Keser, eğitimini tamamladıktan sonra Adapazarı vagon fabrikasında göreve başlamıştır.

1987 yılında siyasete atılmış Doğru Yol Partisi daha sonra Genç Parti ile 1994 ve 1999 yılında yapılan seçimlerde üst üste iki defa belediye başkanı seçilmiş ardından siyaseti bırakmıştır.

Evli ve bir çocuk babasıdır.

Çevresinin ısrarına dayanamayarak 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde AK Parti'den Pamukova Belediye Başkanlığına adaylığını koymuş ve seçimleri kazanmıştır.

Keser 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Pamukova'da bir rekora imza atarak 4.dönem Belediye Başkanı seçilmiştir.

31 Mart yerel seçimler için AK Parti tarafından Pamukova Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.