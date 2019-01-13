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’nda bir otoparka bombalı saldırı düzenleyen DHKP-C’li terörist yakalandı

'nda geçen hafta bir otoparkın giriş kapısına uzaktan kumandalı bomba bırakarak saldırı düzenleyen DHKP-C’li terörist yakalandı. Zanlının bomba bırakması ve yaşanan patlama güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.1.2019 15:15 Güncelleme Tarihi: 13.1.2019 15:18
Beyoğlu’nda bir otoparka bombalı saldırı düzenleyen DHKP-C’li terörist yakalandı

Olay, 9 Ocak Çarşamba günü gece saat 00.15 sıralarında Beyoğlu'nda bir otopark girişinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre otoparkın girişine yerleştirilen el yapımı patlayıcı (EYP) uzaktan kumandayla patlatıldı. Saldırının ardından geniş çaplı soruşturma başlatan İstanbul Terörle Mücadele Şube Polisi, EYP'de parmak izi bulunan DHKP-C'li B.D.E. adlı hücre üyesinin peşine düştü. Bombacı teröristin Okmeydanı'nda bir evde kaldığını tespit eden ekipler, 11 Ocak'ta sabaha karşı düzenlenen operasyonla B.D.E.'yi gözaltına aldı. Şüpheli, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine getirilirken DHKP-C'li E.'nin polisteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Öte yandan EYP'yi bina girişine yerleştiren DHKP-C'li teröristin güvenlik kamera görüntüleri ve uzaktan kumandalı sistemle patlatılan bombanın infilak anı ortaya çıktı. Zanlı görüntülerde elinde EYP bulunan çantayla sokaktan geçerken görülüyor. Daha sonraki görüntü kayıtlarında ise patlayıcının infilak anı yer alıyor.

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