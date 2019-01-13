Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Çukurca kırsalında terör operasyonu

kırsalında terör operasyonu

'nin ilçesi kırsalında jandarma ve polis tarafından, terör örgütü 'ya yönelik düzenlenen operasyonda, roketatar, doçka mühimmatı, el bombası, silah ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.1.2019 09:29 Güncelleme Tarihi: 13.1.2019 09:30
Çukurca kırsalında terör operasyonu

Operasyonda, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan bir kişi de gözaltına alındı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına yönelik Çukurca ilçesi Kazan Mahallesi'nde ve kırsal alanında operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde, 3 RPG-7 mühimmatı, 6 roket sevk fişeği, 2 Mavzer piyade tüfeği, 4 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, çok sayıda piyade tüfeği fişeği, 15 kilogram TNT kalıbı, 85 Doçka mühimmatı, 7 AK-47 Kalaşnikof şarjörü ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilirken, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan bir kişi gözaltına alındı. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Çukurca kırsalında terör operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN