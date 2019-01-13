Hamile kadınları infaz ediyorlar

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Bölücü terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan sağlıkçı kadın terörist, ifadesinde örgütün acımasız ve kirli yüzünü ortaya koydu. Kadın terörist, ifadesinde, terör örgütü mensuplarınca Temmuz 2013'te kaçırılarak Irak'ta bir mağaraya götürüldüğünü belirtti. Sağlıkçı olduğu için kaçırıldığını ve ilk fırsatta kaçtığını anlatan terörist, terör örgütünün hamile kadın militanları infaz ettiğini anlattı. Kadın terörist, "Rasulayn Hastanesinde hamile olduğundan şüphelendikleri terör örgütü PKK mensubu bir kadının tahlillerini yapmamı istediler. Tahlil sonuçlarında hamile olduğunu öğrendiklerinde kadını öldürdüler. Nereye gönderdiklerini bilmiyorum ama erkeği de öldürdüklerini duydum." ifadelerini kullanarak şunları söyledi. Türk askerlerine karşı silah kaldırmamı istediler. Bunu yapmadığımdan dolayı beni cezalandırmak için bir süre tutup sonra Şehba tarafına gönderdiler. Kadını özgürleştiriyoruz adı altında insanları kandırıp kaçırdıktan sonra kendileriyle bir ediyorlar. Oradan kaçmak isteyen kişiler çok. Fakat belki Türk askerlerinden korkuyorlar da gelemiyorlar. Kaçanları yakaladıklarında cezalandırıp, zindanlara atıp dövdüklerinden dolayı gelmek isteyenler de Türkiye'ye ulaşamıyorlar.