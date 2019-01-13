HÜDA PAR seçimlere girmiyor

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HÜDAPAR 31 Mart yerel seçimlerine katılmama kararı aldı. HÜDA PAR (Hür Dava Partisi) Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere katılmama kararı aldıklarını açıkladı. Şahin, partisinin il binasında düzenlenen basın toplantısında, bu kararın boykot kararı olmadığını söyledi. Daha önceki seçimlere katıldıklarını anımsatan Şahin, 2012 yılında "Dürüst Siyaset Gerçek Adalet" sloganıyla siyaset sahnesine çıktıklarını, 30 Mart 2014 yerel seçimlerine belli il ve ilçelerde kısmi olarak, 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde yine belli illerde destekledikleri bağımsız adaylarla seçimlere katıldıklarını anlattı. 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere girmenin maddi anlamda olumsuz etki bırakacağı kanaati oluştuğunu aktaran Şahin, "Bundan sonraki seçimlere daha güçlü girebilmek amacıyla teşkilat, kadro ve eğitim alanlarına yoğunlaşmak için 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerine katılmama kararı aldık" dedi.