Terör örgütleriyle dans edenler bin pişman olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Kocaeli'de Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda AK Parti'nin ilçe adayları tanıtım toplantısında konuştu. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları;

Türkiye hem siyasi hem ekonomik bakımdan öyle bir noktaya gelmiştir ki ya bir hamle yapıp üst lige çıkacağız ya da bulunduğumuz yerde patinaj yaparak eski günlerimize geri döneceğiz. Biz ülkemizi milletimizi bir üst lige çıkarmakta kararlıyız. İngilizlerin çok önemli bir kuruluşu açıklama yaptı ne dedi "2030 yılında ABD 3. sıraya Türkiye 5. sıraya yükselecek. Gerektiğinde yedi düvele meydan okumaktan çekinmiyoruz. Avrupa sokakları nasıl karıştı görüyorsunuz. Arap Baharı'nı ülkemize taşıyıp bizim karakışa gömmek isteyenler şimdi kendileri aynı sancıyla kıvranıyorlar. Dün kurumlarımız içindeki ihanet şebekelerini kullanarak Türkiye'ye diz çöktürmenin hesaplarını yapanlar bugün, kendi yönetimlerindeki kargaşaların üstesinden gelemiyorlar.

Ülkemizin güney sınırlarını terrör koridorlarıyla kuşatarak medeniyet ve kültür coğrafyamızda irtibatımızı kesmek isteyenler, şimdi her geçen kendi dünyasına kapanıyor dış dünya ile aralarına duvarlar örüyorlar. Daha bunlar iyi günleri. Türkiye'yi tehdit etmesi için semirtip silahlandırdıkları, terör örgütleri PKK, YPG'si FETÖ'sü DEAŞ'ı eninde sonunda bunlar kendi başlarına bela olacak. Bu örgütler uyuşturucudan haraca insan kaçakçılığından fuhuşa kadar her türlü mafyatik yöntemle kendilerini koruyup kollayanların kâbusu haline gelecek. İşte o gün terör örgütleriyle dans etmeyi siyaset sananlar bin pişman olacaklar. Ama iş işten de geçmiş olacak. Özellikle 15 Temmuz destanı tüm hesapları altüst eden bir noktadır. Şimdi önümüzdeki dönemde bir olacağız. Bizi bölemeyecekler. Bizde dargınlık küslük yok.

Geçmişte Türkiye'yi istedikleri gibi yönlendirenler artık bunu yapamadıklarını gördükleri için gelip bizimle anlaşma yolunu arıyorlar. Eğer Türkiye eski Türkiye olsaydı bugün Suriye'de o terör koridoru da kurulmuştu. Irak paramparça edilmişti. Filistin gibi, Bosna gibi kadim davalarımızdan eser kalmamıştı. Bunu biz söylemiyoruz, dünyadan sivil toplum temsilcileri, akademisyenler söylüyor.

Ülkeye ve millete hizmet etmek de nasip meselesidir. CHP gibi HDP gibi nasipsizler karşımızda ittifak kuruyorlar. İllet ittifakı karşımızda. Miletimiz bu gerçeği mutlaka görüyor. Çok çalışacağız bu zillet ittifakına 31 Mart akşamı düşünmediği bir dersi vereceğiz. Türkiye geçmişte istismar siyasetinden çok çekti. Proje siyasetinin ülkemize nasıl çağ atlattığını en iyi milletimiz biliyor.



'DEDEN KURBAN OLSUN SANA, AĞLAMAK YOK BENİ DE AĞLATIRSIN'

BAŞKAN Erdoğan konuşması sırasında kendisine dakikalarca 'dede' diye seslenirken gözyaşlarına boğulan 13 yaşındaki Emirhan Soydan'a, "Deden kurban olsun sana. Ağlamak yok. Beni de ağlatırsın" dedi. Daha önce Erdoğan'ın çerçeveli fotoğrafını almak için para biriktirmesi ile gündeme gelen Emirhan Soydan, Erdoğan'a sesini duyurmak için konuşması boyunca "Tayyip dede. Cumhurbaşkanım sizi çok seviyorum" diye bağırdı. Başkan Erdoğan da Emirhan'ı göstererek "İşte gönülden gönüle bağ budur" diyerek partililere işaret etti. Program sonuna kadar Erdoğan'ı bekleyen küçük Emirhan, gazetecilere tek hayalinin Başkan Erdoğan ile görüşmek olduğunu belirtti. Emirhan Soydan, "Kendisini çok seviyorum. Çok bağırdım, sesim kısıldı. O da bana el salladı. Bana 'Deden kurban olsun sana' dedi. Bana cevap verdiği için dayanamadım, ağladım" diye konuştu. İzmit'te annesiyle yaşayan ve bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde destek eğitimi alan Emirhan, küçük yaşlardan beri gördüğü Başkan Erdoğan'a büyük ilgi duyuyor.

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