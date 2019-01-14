Ankara’da 2 bin 917 FETÖ tutuklu ve hükümlüsü var

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Ankara'da2018'de terör ve diğer suçlardan toplamda 606 bin 594 dosya işlem gördü. Dosyalardan 255 bin 825'i sonuçlandırıldı. Terör suçlarından işleme konulan dosyalardan 11 bin 297'sine dava açıldı. Terör davalarından cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlü 3 bin 118 kişiden 2 bin 917'sinin FETÖ'cü olduğu bildirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca geçtiğimiz 1 yılın bilançosu açıklandı. Buna göre Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda FETÖ, PKK, DHKP-C, DEAŞ ve diğer terör örgütlerini kapsayan 61 bin 717 dosya hakkında işlem yapıldı. Bu dosyalardan 46 bin 961'i hakkında yürütülen işlemin tamamlandığı, geriye kalan 14 bin 756'sının ise devam ettiği aktarıldı. Terör bürodan 12 dosyayla ilgili fezleke hazırlanıp TBMM'ye gönderilirken, çoğunluğu FETÖ'den olmak üzere 11 bin 297 dosya için ise dava açıldığı bildirildi. Terör Suçları dışındaki Kaçakçılık Büroda 20 bin 334, Aile İçi Şiddet Büroda 12 bin 119, Cinsel Suçlar Büroda 5 bin 396, Askeri Suçlar Büroda bin 581, Uzlaşma Bürosunda 20 bin 290, Çek Suçları Bürosunda 5 bin 65, Talimat Bürosunda 40 bin 816 ve HSK Bürosunda 7 dosyanın işlem gördüğü kaydedildi.