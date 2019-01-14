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olmadı ’a aday gösterilecek

ERHAN ÖZTÜRK
ERHAN ÖZTÜRK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.1.2019
Balıkesir olmadı Beşiktaş’a aday gösterilecek
CHP, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için siyasi tarihte görülmemiş bir manevrayla İYİ Parti'ye kiraladığı 15 milletvekilini ödüllendirmeye devam ediyor. Kiralık vekillerden biri de Balıkesir milletvekili Ahmet Akın'dı. Akın önce Balıkesir'de büyükşehir adayı oldu. Daha sonra İYİ Parti ile yapılan ittifak nedeniyle geri çekildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun vazgeçmediği Akın'ın adı şimdi de Beşiktaş için geçiyor. Önümüzdeki hafta toplanacak Parti Meclisi'nde Akın, Beşiktaş Belediye Başkanlığı için önerilecek.
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Balıkesir olmadı Beşiktaş’a aday gösterilecek
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