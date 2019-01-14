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'li Zeki Kılıçaslan: ile ittifak milli görevimiz

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı ile gizli kapılar ardında ittifak görüşmeleri yürüten ’nin gerçek yüzü bir kez daha ortaya çıktı. Kandil’in çağrısıyla 31 Mart yerel seçimlerinde HDP ile tek elden siyaset yürüten CHP’nin Parti Meclisi üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, HDP ile ittifak yapmanın "milli bir görev ve milli politika olduğunu" söyledi.

Giriş Tarihi: 14.1.2019 13:49 Güncelleme Tarihi: 14.1.2019 14:05
CHP'li Zeki Kılıçaslan: HDP ile ittifak milli görevimiz

CHP ile terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin ittifakı gün geçtikçe ortaya çıkmaya devam ediyor. Daha önce 'birlikte iyi salladık' sözleriyle açığa çıkan ittifak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimler öncesi HDP'li isimlerle görüşmesi ile de iyice ayyuka çıktı. Son olarak CHP PM üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan skandal sözler sarf etti.

CHP'li Zeki Kılıçaslan "HDP ile ittifak milli görevimiz"

"MİLLİ OLMAK HDP İLE İTTİFAK YAPMAKTIR"

Saadet Partisi'nin kanalı TV5'te Çağlar Cilara'nın konuğu olan CHP PM üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, HDP ile ittifak yapmanın "milli bir görev ve milli politika olduğunu" söyledi.

"HDP ile ittifak yapmak bizim milli görevimizdir" diyen CHP'li Kılıçaslan konuşmasına şöyle devam etti:

"Meşru zeminde herkesin politika yapmasını sağlamak bizim görevimizdir. Sorunun şiddetsiz çözümünden yana olan unsurların önünü açmak zorundayız. Onları barışçıl çözümler için zorlamamız önlerini açmamız desteklememiz gerekiyor. Bu bizim milli görevimiz. Milli olmak böyle bir şey. Milli olmak HDP ile ittifak yapmaktır."

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CHP'li Zeki Kılıçaslan: HDP ile ittifak milli görevimiz
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