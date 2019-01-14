Filistinli kızdan Erdoğan portresi

BUGÜN NELER OLDU

Filistin'de Görsel Sanatlar Bölümü'nü bitirdikten sonra yüksek lisans yapmak için Türkiye'ye gelen 27 yaşındaki Kholoud Mohammed Aldasooqi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki gün önce Trabzon'a geleceğini duyunca 6 saatte resmini çizdi. Çizdiği resmi Erdoğan'a vermeyi başaramayan Kholoud, en büyük hayalinin Erdoğan ile bir araya gelip çizdiği resmi teslim etmek olduğunu söyledi. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölümü'nde yüksek lisans yapan Filistinli Kholoud tam bir Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan hayranı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hiç bir Arap liderin göstermediği cesareti gösterdiğini ve kendilerinin sessiz çığlıklarının vücut bulmuş hali olduğunu söyleyen Kholoud, "Çizdiğim resmi vermeyi önceki gün başaramadım ama resmi mutlaka kendisine ulaştıracağım. Resimde boynuna bize özgü Filistin atkısını ��izdim. Mescid-i Aksa'yı çizdim. Resimdeki güvercinler Filistin'in özgürlüğünü sembolize ediyor. Filisitin'in özgürlüğünü ve Erdoğan'ın davamıza desteğini anlatmak istedim" dedi.