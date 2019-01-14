CHP’li belediyede işçi kendisini yaktı

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İstanbul'da CHP'li Ataşehir Belediyesi, Örnek Mahallesi'ndeki pazar yerinin yapımı için Canlar İnşaat adlı taşeron şirketle anlaştı. Bu şirket de alt bir taşeron şirkete işi verdi. Bartınlı kaynak montaj işçisi Ramazan Karabacak (42) yaklaşık iki hafta boyunca bu işte mesai harcadı. İddiaya göre, Karabacak'ın çalıştığı alt taşeron firma, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle iki ay önce işten çekildi. Yaptığı işin parasını alamayan Karabacak Canlar İnşaat'ın kapısını çaldı. Firma, "Belediye yatırırsa biz de sizin paranızı öderiz, git belediye ile görüş" dedi. Belediye ise taşeron firmaya ödeme yaptığını öne sürdü. Ancak bu konuda herhangi bir belge gösteremedi. 20 ve 23 yaşlarında iki kız çocuğu babası Karabacak alın terinin karlışığı olan yaklaşık 20 bin lirayı alabilmek için son çare olarak 8 Ocak'ta Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Deniz Kutlu'nun kapısını çaldı. Kutlu'ya, "Ben dilenmiyorum, paramı istiyorum. Doğalgazım kesik, ketılda su ısıtıp banyo yapıyorum. Açım, kendimi mi yakayım" dedi. Kutlu'nun da işçiye, "Yakarsan yak" dediği ileri sürüldü. Yaşadığı sıkıntılar nedeniyle ruhsal çöküntü yaşayan Karabacak, belediyenin önünde bir bidon benzini üzerine döküp kendini yaktı. Ağır yaralanan işçi, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yara ve Yanık Merkezi'nde tedavi altına alındı.Karabacak'ın eşi Ayşegül, kardeşi Yusuf ile iş arkadaşları hastane kapasında tedavi sürecini takip ediyor. Şu an sadece sıvı ile beslenen Karabacak, ailesine bir camekanın arkasından gösteriliyor. Karabacak'ın iş arkadaşları, Ataşehir Belediyesi'ne iş yaparken mağduriyetler yaşadıklarını anlattı. İşçiler, bedelinin çok altında verilen işlerin yapılmasına rağmen paraların ödenmediğini, bazı işçilerin sigortasız çalıştırıldığını söyledi. Olay anında işçinin yanında olan arkadaşı Mustafa Güloğlu, "Beraberindeki 6-7 işçinin alacağı için birlikte belediyeye gittik. Tek başına gidip görüştüğü Deniz Kutlu kendisine, 'Yakarsan yak' demiş. Dışarı çıkınca, 'Paramızı verin yoksa kendimi yakarım' dedi. Kalabalıktan, 'Yak' sesi duydum. 1.5 litrelik benzin şişesini üzerine döktü. Bir anda güvenlik üzerine çullandı. Cebindeki çakmağı çıkarırken alev aldı. Üzerine montumu attım. Hastaneye götürürken belediye başkanı olduğunu söyleyen bir şahıs, 'Bu AK Parti'nin provokasyonudur' dedi. Bunun partiyle bir ilgisi yok" diye konuştu.İşçinineşi Ayşegül Karabacak da, "Eşim evini geçindirmek için ağır işçilik yapan bir insandı. Parasının ödenmemesi ve kendisinden para bekleyen 6-7 kişinin hakkını isterken verilmemesini gururuna yedirmedi. Maddi durumumuz çok kötü. Bu olaydan perişanlığımız ikiye katlandı." dedi. Ağabeyinin çok naif biri olduğunu belirten Yusuf Karabacak ise, "Başkan Yardımcısı'nın 'yakarsan yak' denmesi ve yardım edilmemesi insanlık değil" diye konuştu.