Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye Cumhuriyeti devleti Kürtlerin düşmanı değil, hamisidir. Türkiye'nin Kürtlerle hiçbir sorunu yoktur. Bizim için esas olan ulusal güvenliğimizdir. Terörle mücadelemizi belirleyen esas unsur da budur" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına sert karşılık verdi.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ KÜRTLERİN DÜŞMANI DEĞİL HAMİSİDİR

Altun, "Türkiye Cumhuriyeti devleti Kürtlerin düşmanı değil, hamisidir. Türkiye'nin Kürtlerle hiçbir sorunu yoktur. Bizim için esas olan ulusal güvenliğimizdir. Terörle mücadelemizi belirleyen esas unsur da budur. Bizim meselemiz PKK terör örgütüyle ve onun Suriye´deki uzantılarıyladır. PYD ve YPG bir terör örgütüdür. Türkiye terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

TRUMP NE DEMİŞTİ

Trump, "Kürtlere saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz. 20 millik güvenli bölge kuracağız. Aynı şekilde Kürtlerin de Türkiye'yi provoke etmesini istemiyoruz" demişti.

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