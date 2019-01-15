1 milyon gence özel çalışma

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçmen kütüklerinde 504 bin AK Parti üyesinin yer almamasının ardından tüm teşkilata seçmen kayıtlarıyla ilgili 4 talimatı verdi. Erdoğan'ın talimatıyla, seçmen kütüklerinde isimleri yer alamayan AK Parti üyelerinin adresleri bulunup kayıtları yaptırılacak. Ayrıca, adres değiştirerek başka ile veya ilçeye giden AK Parti üyeleriyle irtibat kurularak kayıtları güncellenecek. İl veya ilçeye yeni taşınan vatandaşlar tespit edilerek, 'hoş geldin" ziyaretleri yapılacak. 31 Mart seçimlerinde ilk kez oy kullanacak yaklaşık 1 milyon genç ziyaret edilerek bilgilendirilecek ve AK Parti'ye davet edilecek.AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı, seçmen kayıtlarıyla ilgili bir çalışma yaptı. Bu çalışmaya göre, yaklaşık 1 milyon gencin 31 Mart yerel seçimlerinde ilk kez oy kullanacağı belirlendi. AK Parti üyelerinden 504 binin seçmen kütüklerinde kaydı olmadığı, bir önceki seçime göre ilçe değiştiren 1,5 milyon kişi içinde de 222 binin AK Parti üyesi olduğu tespit edildi. Hazırlanın raporda, il bazında seçmen kayıtlarıyla ilgili bilgiler de yer aldı. Seçmen kayıtlarıyla ilgili rapor Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da sunuldu. Erdoğan, raporda yer alan rakamların önemli olduğunu belirterek, listelerdeki faklılıkların doğru şekilde takip edilip gereken işlerin yapılması talimatını verdi. Aday tanıtım toplantılarında yaptığı konuşmalarda bu yönde uyarılarını yapan Erdoğan, Türkiye genelindeki AK Parti teşkilatlarına, listelerle ilgili 4 talimat verdi.Buna göre, seçmen kütüklerinde isimleri yer alamayan AK Parti üyelerinin adreslerini bulunup kayıtları yaptırılacak. Adres değiştirerek ile veya ilçeye gelen AK Parti üyeleriyle irtibat kurularak kayıtları güncellenecek. İl veya ilçeye yeni taşınan vatandaşlar tespit edilerek, 'hoş geldin" ziyaretleri yapılacak. Erdoğan'ın son talimatı ise 31 Mart seçimlerinde ilk kez oy kullanacak yaklaşık 1 milyon gence yönelik oldu. Erdoğan, ilk kez oy kullanacak gençlerin ziyaret edilerek, hakları ve AK Parti'nin çalışmaları hakkında bilgilendirilmesini ve AK Parti'ye davet edilmesini istedi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, parti teşkilatına 31 Mart yerel seçimlerine dönük olarak önemli öneri ve uyarılarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye'nin her yerinde iddialıyız. Yerelden gaza gelip açıklama yapmayın. Birbirimizle uğraşacağımıza muhalefete odaklanın. 16 yıllık icraatlarımıza anlatın" dedi. Erdoğan, "Cumhur İttifakı ile ilgili dikkatli konuşun. Biz olaya yukarıdan bakarak bazı kararları veriyoruz. Ülke çıkarlarını düşünüyoruz. Yerelden tek taraflı bakarak, gaza gelerek beyanlarda bulunmayın. Bu konuda genel başkanlar karar verdi, herkesin uyması gerekir. Samsun'da bir olay yaşandı. Hemen gereğini yaptık. Farklı şeyler olursa Samsun'da olduğu gibi gereğini yaparız" diye konuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kurmayları ile yaptığı görüşmeler sırasında ilginç bir diyaloğu da paylaştı. Erdoğan şöyle dedi: "Devlet Bahçeli kibar bir adam. Osmaniye il başkanımız bizim de aday çıkarmamız gerektiğini düşünüyormuş. Görüşmemiz sırasında bana bunu aktardı, 'Siz de aday çıkartabilirsiniz' dedi. Ben de 'Olmaz öyle şey. Bizim jestimiz olsun' dedim."