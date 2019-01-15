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7 şehirde operasyonu başladı

Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ’nün  mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturmada Türk Silahlı Kuvvetleri’nce yapılanan 14’ü muvazzaf 15 askere 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Şüphelilerden 1’inin binbaşı, 2’sinin üsteğmen ve 1’inin de teğmen olduğu öğrenildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2019 08:45 Güncelleme Tarihi: 15.1.2019 08:48
7 şehirde FETÖ operasyonu başladı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki sözde mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.

ARDIŞIKLAR TESPİT EDİLDİ

Söz konusu mahrem yapılanma içerisinde faaliyet gösteren şahıslarca kullanıldığı değerlendirilen ve HTS kayıtları incelenen 180 sabit telefonun bazıları ile ardışık irtibat kayıtları olduğu tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi.

15 GÖZALTI KARARI

Aralarında 1 binbaşı, 2 üsteğmen ve 1 teğmen bulunan 14 muvazzaf toplam 15 TSK mensubu şüpheli hakkında 7 ayrı ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonun tüm hızıyla devam ettiği öğrenildi.

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7 şehirde FETÖ operasyonu başladı
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