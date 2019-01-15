7 şehirde FETÖ operasyonu başladı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki sözde mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.

ARDIŞIKLAR TESPİT EDİLDİ

Söz konusu mahrem yapılanma içerisinde faaliyet gösteren şahıslarca kullanıldığı değerlendirilen ve HTS kayıtları incelenen 180 sabit telefonun bazıları ile ardışık irtibat kayıtları olduğu tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi.

15 GÖZALTI KARARI

Aralarında 1 binbaşı, 2 üsteğmen ve 1 teğmen bulunan 14 muvazzaf toplam 15 TSK mensubu şüpheli hakkında 7 ayrı ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonun tüm hızıyla devam ettiği öğrenildi.