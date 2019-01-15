Darbecilerin avukatına terör örgütü üyeliği davası

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FETÖ'cülerın davalarında müdafilik yapan avukat Lale Beşe geçtiğimiz aylarda gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Beşe hakkında 15 Temmuz darbe girişimini meşrulaştırdığı, darbecileri masum gösterdiği ve FETÖ ile mücadele eden kamu görevlilerine hakaret edip itibarsızlaştırmaya çalıştığı gerekçesiyle iddianame hazırlandı. Beşe hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Halkı kanunlara uymamaya tahrik" ve "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçları kapsamında dava açıldı. Beşe İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.