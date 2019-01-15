Minarenin içine bile esrar gizleyecek kadar insanlıktan çıkmışlar

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına bağlı timlerin, Lice, Hazro, Kocaköy ilçeleri kırsalında 13 Ocak günü başlattıkları narko-terör operasyonu başarıyla tamamlandı. "Bayrak–111 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kara-02 Müşterek Operasyonu" kapsamında 44 kilo kubar, 187 kilo da toz olmak üzere toplam 231 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Jandarma timlerinin sıkı operasyonları nedeniyle göz açtırılmayan uyuşturucu tacirlerinin, köpeklerin koku alması nedeniyle uyuşturucuyu jelikan bidonlar içinde yeraltına gizlemek yerine bu kez köy camisinin minaresine gizledikleri ortaya çıktı.

Lice'nin Yalaza Köyüne operasyon düzenleyen jandarma timleri köyde arama ve tarama faaliyeti gerçekleştirdikten sonra istihbari çalışmalar sonucu köy camisinin minaresinin demir kapısını açınca variller içine gizlenmiş toz esrar bulundu. Olayla ilgili 6 kişi sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Kırsal alanda teröristlere ait bir sığınak da bulundu. İçinde gıda ve yaşam malzemeleri bulunan sığınak Jandarma Özel Harekât Timlerince kullanılamaz hale getirildi. Aynı operasyon kapsamında, 4 ay önce Hazro'nun Çiftlibahçe Köyünde öldürülen ve İçişleri Bakanlığının 1 milyonluk Yeşil listesinde aranan sözde Amed Eyaleti Halkla İlişkiler ve Maliye birim sorumlusu Haki-Şiyar kod adlı Deniz Yüksel'in ölü ele geçirildiği operasyonda güvenlik güçlerine ateş açan M.T adlı terörist işbirlikçisi de yakalandı.

M.T hakkında, "Ülke birliğini ve bütünlüğünü bozmak, kişiyi yerine getirdiği kamu görevinden dolayı öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan Diyarbakır Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yakalama kararı bulunuyordu.