FETÖ’cü çiğ köfteci tutuklandı

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ'nünbüyük bölge mütevellisi" olduğu iddiasıyla aranan Komege isimli çiğ köfte şubelerinin sahibi Murat Sivrikaya İzmir'de sahte kimlikle yakalanmıştı. Sivrikaya dün mahkemece tutuklandı.Kayseri merkezli 19 ilde, TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, adliyeye sevk edilen 14 kişiden 10'u tutuklandı. İstanbul'da FETÖ'cülere yönelik ankesör soruşturmasında 50 kişi hakkında gözaltı kararı alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden Albay C.A.'nın evinde yapılan aramada FETÖ mensuplarınca "varlık simgesi" sayılan 9 adet 1 dolar ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan 42 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden 16'sının tutuklanmasına karar verdi.Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ise 2015'te iflasını açıklayan Şeker Piliç'in sahiplerinden O.B. ile oğlu H.B ve bir ecza deposu sahibi A.Ç. gözaltına alındı. Balıkesir merkezli 12 ilde düzenlenen FETÖ/PDY askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda ise 10 muvazzaf asker gözaltına alındı. Diğer 6 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. Niğde merkezli 3 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.Tokat'ta yürütülen FETÖ soruşturmasında 9 kişi gözaltına alındı. Tunceli merkezli 10 ilde yapılan FETÖ operasyonunda 10 muvazzaf asker yakalandı.