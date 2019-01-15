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İYİ Parti Belediye Başkan adayı kimdir? Yakup Özkan nereli?

İYİ Parti Genel Başkanı , partisinin grup toplantısında 6 ilin belediye başkan adayları açıklandı. İYİ Parti Belediye Başkan adayı kimdir ve nereli? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 15.1.2019 14:44
İYİ Parti Rize Belediye Başkan adayı Yakup Özkan kimdir? Yakup Özkan nereli?

31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kalan partilerin belediye başkan adayları da belli olmaya başladı. İYİ Parti'nin Rize Belediye Başkan adayı da Yakup Özkan oldu; genel başkan Meral Akşener, Yakup Özkan'ın adını açıkladı peki Yakup Özkan kimdir ve nereli?

27 Aralık 1947 tarihinde Rize'nin İslampaşa Mahallesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. 1970 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü'ne girdi. Daha sonra Rize Lisesinde sırasıyla öğretmenlik ve müdürlük görevlerini yürüttü. 1986 Haziran ayına kadar bu görevi sürdürdü. Ağustos 1988'de Milli Eğitim Bakanlığına, Bakanlık Müfettişi olarak atandı. 2015 yılında ise Başmüfettiş olarak emekliye ayrıldı. Şimdi ise İYİ Parti Rize Belediye Başkan Adayı oldu.

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İYİ Parti Rize Belediye Başkan adayı Yakup Özkan kimdir? Yakup Özkan nereli?
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