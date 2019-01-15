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Mahrem imamlardan biri avukat, diğeri STV çalışanı çıktı!

Fetullahçı Terör Örgütü’nün ’daki yapılanmasına ilişkin soruşturmada itirafçı olan bir askerin ifadeleri üzerine örgütün mahrem imamları arasında bir avukat ve Samanyolu TV çalışanı da olduğu ortaya çıktı.

ATAKAN IRMAK
ATAKAN IRMAK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2019 12:25 Güncelleme Tarihi: 15.1.2019 12:26
Mahrem imamlardan biri avukat, diğeri STV çalışanı çıktı!

FETO¨/PDY silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨n eylem ve faaliyetlerinin tespit ve des¸ifre edilmesine yo¨nelik yu¨ru¨tu¨len c¸alıs¸malar kapsamında Bayburt Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆı'nın bir sorus¸turması kapsamında bir asker etkin pis¸manlık hu¨ku¨mlerinden yararlanarak Bayburt KOM S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨'nde ifade verdi.

Şüpheli alınan ifadesinde FETO¨/PDY silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨n yo¨nlendirmesi ile asker oldugˆunu kendisini o¨rgu¨t ic¸erisinde Askeri Sınavlara yo¨nlendiren ve sınavlara hazırlayan o¨rgu¨t ic¸erisinde faaliyet yu¨ru¨ten mahrem imamların isimlerini verdi.

Bu kişiler arasında Hamza kod H.Y isimli avukat ve Yusuf kod Muhbedin Pilğir isimli Samanyolu TV çalışanının da olduğu ortaya çıktı.

Şüphelilerin eylemlerinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın görev alanında olduğunun belirlenmesi üzerine dosya bu savcılığa gönderildi ve derinleştirilen soruşturma kapsamında sorus¸turma savcısının talimatları dogˆrultusunda s¸u¨pheli s¸ahıslar hakkında aras¸tırma yapıldı. Araştırma neticesinde FETO¨/PDY ile irtibat/iltisakları oldukları belirlendi. H.Y'nin 2014-2015 yılları arasında BU¨M (Bo¨lge U¨niversite Mesulu¨) oldugˆu, 2013 Aralık sonrasında da askeri sınavlara yo¨nlendiren ve hazırlıklarını koordine eden kişi olduğu belirlendi.

PİLĞİR BÜM ÇIKTI!

Şüphelilerden Muhbedin Pilğir'in ise 2014-2015 yılları arasında BU¨M (Bo¨lge U¨niversite Mesulu¨) oldugˆu, 2013 Aralık sonrasında da askeri sınavlara yo¨nlendiren ve hazırlıklarını koordine eden kişilerden olduğu kaydedildi.

S¸u¨phelilerin ikamet ettikleri Esenyurt, U¨mraniye ve Pendik ilc¸elerinde alınan karar dogˆrultusunda es¸ zamanlı operasyon yapıldı. Şu¨pheliler yakalanarak go¨zaltına alındı.

Savcılık sorguları ardından tutuklamaya sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Mahrem imamlardan biri avukat, diğeri STV çalışanı çıktı!
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