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Profesör gerçek niyet kötü

A Haber'e konuk olan Harvard Üniversitesi profesörlerinden 'ın adıyla ilgili art niyetli algı operasyonu erken bozuldu.

Giriş Tarihi: 15.1.2019 18:58 Güncelleme Tarihi: 15.1.2019 19:19
Profesör gerçek niyet kötü

Ekonomi bölümünde profesör olarak görev yapan Mark Tomass'ın soyadı A Haber'de Thomas olarak yazıldığı için, sahte kişi olduğunu iddia eden Odatv, Harvard Üniversitesi'ni arayarak böyle bir akademisyenin çalışıp çalışmadığını sorduklarını yazdı. Aldıkları bilgiye göre o isimde bir profesörün asla çalışmadığını belirten odatv, Google üzerinden yapılan araştırma sonucunda da böyle bir isme ulaşamadığını belirtti. Cumhuriyet gazetesinin internet sitesi de herhangi araştırma yapmadan haberi kullandı. Yanlış verilere dayanarak hazırladıkları art niyetli haber yalan çıktı.

HANGİ KAYNAĞA SORDUNUZ

Tashih hatasından ortaya çıkan algı operasyonu erken bozuldu. Harvard Üniversitesi'nin sitesinde Mark Tomass olarak araştırma yapıldığında, Harvard University Extension School'da eğitmen olarak görev yaptığı görülüyor. Odatv'nin ismin yanlış yazılması üzerinden yaptığı art niyetli algı operasyonu, hangi Harvard kaynaklarına sorarak kesinleştirdiği merak konusu oldu.

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Profesör gerçek niyet kötü
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