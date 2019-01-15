Türkiye mağdur ve mazlumlar için imdat kapısı oldu!

Türkiye'nin terör örgütlerine karşı sınır ötesinde yürüttüğü mücadelede DEAŞ olunca sessiz kalan ABD, konu PKK/PYD/YPG olunca Türkiye'yi Kürtlere karşı harekat yürütmekle suçluyor. "Kürtleri koruma" bahanesi ile Suriye'den çekilmeyi sulandırıp, Türkiye'ye kara çalmaya çalışan ABD, Suriye ve Irak'tan önemli sayıda Kürt sığınmacının rejim ve terör örgütlerinden kaçarak Türkiye'ye sığındığını unutuyor.

KÜRTLER, TÜRKİYE'Yİ HEP İMDAT KAPISI OLARAK GÖRDÜ...

Irak ve Suriye'de yönetimlerin 'ikinci sınıf vatandaş' olarak gördüğü, birçok temel haktan mahrum bıraktığı Kürtler, Türkiye'yi hep imdat kapısı olarak gördü. ABD'ye en güzel cevap Halepçe katliamından kaçan binlerce Iraklı Kürt oldu. Türkiye tarihinin eseri olan bu şefkat politikası ilk örnek de değil. Tarihimiz yakın geçmiş çok sayıda örnekle dolu.

TÜRKİYE 500 BİN KÜRDE KARŞI KOMŞULUK VAZİFESİNİ YERİNE GETİRDİ

Irak'ta dönemin lideri Saddam Hüseyin'e bağlı güçler tarafından 16 Mart 1988'de Halepçe'ye yönelik kimyasal saldırıda bebek-yaşlı 5 binden fazla Kürt katledilirken yüz binlercesi de kurtuluşu kaçtıkları Türkiye'de aradı. Türkiye terörist sızmaları düşünmeyerek sınırlarını açmış 500 bin Kürde karşı komşuluk ve akrabalık vazifesini yerine getirmişti. Türkiye'de kaldıkları 4 yıllık sürede çeşitli nedenlerden dolayı Diyarbakır'da 350, Muş'ta 210, Mardin'in Kızıltepe'de 420 sığınmacı ölürken, mezarlıkları halen buralarda bulunuyor. Söz konusu mezarlıklar Irak'tan gelen akrabaları tarafından sık sık ziyaret ediliyor.

KÜRTLER YİNE TEK GÜVENDİKLERİ ADRES OLAN TÜRKİYE SIĞINDI 1991 Körfez Savaşı sırasında da Saddam rejiminden ve savaşın zorlu koşullarından kaçan Kürtler yine tek güvendikleri adres olan Türkiye sığındı. ABD, 2010'da bu ülkeden kısmen çekilmeye başlayınca DEAŞ başta artan terör ve istikrarsızlık ortamında Türkiye Kürt, Arap, Türkmen ayrım yapmadan yardım elini uzattı.

SURİYE'DE YAŞAYAN KÜRTLERİN VATANDAŞLIKLARI ELLERİNDEN ALINDI

Yenişafak'ın haberine gröe ABD'nin hak arama oyununa soyunduğu Suriye'de de manzara farklı değildi. Baba Hafız Esed'in yönetiminde, Kürtlere karşı da çeşitli siyasi sosyal ve kültürel baskılarda bulunuldu. Suriye'de yaşayan Kürtlerin vatandaşlıkları ellerinden alındı, ülke vatandaşı sayılmıyordu ve kendilerine verilen kimliklerde yabancı diye gözüküyordu. Rejim tarafından sürekli baskı altındaki yaklaşık 60 bin Kürt Şam'a, Lübnan'a ve Türkiye'ye göç ettirildi ve tüm mal varlığına el konuldu.

GÜVENLİ LİMAN

Esad diktatörlüğüne muhalefet eden bir şehir olan Hama, 1982 yılında Hafız Esed'in kardeşi Rifat Esad komutasındaki ordu birliklerinin saldırısına uğradı. Esed'e bağlı silahlı güçlerden kaçan Suriyeliler, Türkiye'ye sığındı. 2011 yılında oğul Beşar Esad iktidarında patlak veren iç savaş ve sonrasında terör örgütlerinin cirit attığı ortam en fazla yine Kürtleri mağdur etti. Aralarında Kürt kökenli Suriyelilerin de bulunduğu 3,5 milyonu aşkın Suriyeli güvenli liman Türkiye'ye sığındı.

KOBANİ UNUTULMADI

İç savaş sürecinde Türkiye'nin yüz akı sınavı Ayn El Arab (Kobani) çatışmalarında yaşandı. DEAŞ saldırılarından kaçan 60 bini aşkın Kürt, Türkiye'ye sığındı. Binlercesi Türkiye'de kurulan kamplarda ağırlanırken Türkiye, Kobani'yi terk etmek istemeyen sivilleri unutmadı, 2 binden fazla yardım kolisi gönderdi.

TÜRKİYE İLE HUZUR GELDİ

Türkiye, sığınmacılara ülkesinde sağladığı huzur ve güveni Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile oluşturduğu bölgelerde de sağladı. Fırat Kalkanı bölgesinin DEAŞ ve PKK/ PYD-YPG terör örgütlerinden temizlemesiyle 1 milyon insan yaşamaya başladı. Eylül 2016'dan itibaren toplam 294 bin 480 Suriyeli ülkesine döndü.

Bölgedeki kamplarda 211 bin 412 kişi (39 bin 125 aile) yaşıyor. Zeytin Dalı bölgesine Türkiye tarafından kurulan kamplarda toplam 14 bin 27 kişi yaşıyor.

PKK 512 BİN SİVİLİ TEHCİR ETTİRDİ

ABD'nin havadan ve karadan silah yardımı yaptığı ve bütün Kürtleri temsil ediyormuş gibi göstermeye çalıştığı PKK/PYD-YPG terör örgütünün kontrolündeki bölgelerden 512 bin 708 Suriyeli, Türkiye'ye sığındı. Ülkelerinden ayrılmak zorunda bırakılan ABD'nin koruması altında olan PKK/PYD-YPG terör örgütü Suriye'de Kürtler, Türkmenler ve Araplar, DEAŞ'tan temizlenen topraklarına dönmek istediklerinde ise hep Amerika destekli PKK/PYD engeliyle karşılaştı.