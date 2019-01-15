Türkiye, robot asker timi oluşturacak

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'yi küresel güç ligine taşıma kararlılığı doğrultusunda savunma sanayisi için 8 stratejik hedef belirledi. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın geliştirilmesinde öncülük ettiği robot askerler, otonom araçlar, milli denizaltı, milli uçak gemisi, yeni nesil savaş uçağı, uzun menzilli seyir füzesi, milli uydu fırlatma sistemi ve siber ordu projeleri için yerli ve milli imkânlar kullanılacak. Türkiye'nin robot askerlerden oluşan birlik oluşturmak projesi en dikkat çeken çalışma. Küçük ölçekli silahlı İHA'lardan oluşan hava operasyonu gücü kurulması da kararlaştırıldı. Özel yazılımla hareket eden kara ve deniz araçlarının üretimiyle uydu fırlatma sistemleri, yeni nesil savaş uçağı ve milli gemi üretimi de önümüzdeki 5 yıl içinde hayata geçilecek. İşte detaylar;Yapay zeka desteğiyle hizmet verecek robot askerler ile can kayıplarının önüne geçilecek. Özellikle arazide mayın ve patlayıcı gibi unsurlara karşı daha güvenli bir çözüm olacak.2023'e kadar teslim edilmesi planlanan Yeni Tip Denizaltı Tedarik Projesi kapsamında üretilecek denizaltılar 15 gün suyun altında kalabilecek. 2,7 milyar dolarlık proje tamamlandığında milli denizaltı hiç yakıt ikmali yapmadan ABD'ye gidip geri dönebilecek. Denizaltılar, yakıt hücresi sistemiyle elektrik enerjisi üretebilecek.Tamamen Türk mühendislerce imal edilen milli uçak gemisi denize indiğinde Türkiye, uçak gemisi üreten ve kullanan bir ülke olarak dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline gelecek. Projenin tamamlanmasına sayılı günler kaldı.Otonom silah sistemleri sayesinde mayınların tespit ve imhası kolaylaşacak, şehir çatışmalarındaki kayıplar en aza indirilecek.ASELSAN'ın geliştireceği ve en teknolojik radar türü olan ASEA radarını kullanacak olan yeni nesil savaş uçağı, birçok İHA'ya kılavuzluk edebilecek.SSM, ASELSAN, ROKETSAN ve EUROSAM ortaklığında SAMP-T hava savunma sisteminden daha gelişmiş bir sistem üzerinde kavram tanımlama çalışması yürütüyor.Uydu fırlatma, test etme, üretilen uyduların düşük maliyetle yörüngeye gönderilebilmesi gibi alanlarda Türkiye'nin elini güçlendirecek olan çalışmalar, taşıyıcı araç geliştirilmesi ve testleri, bu araçların üretimi için gerekli tesislerin kurulması, fırlatma üssünün kurulumu gibi unsurlar içeriyor.Türkiye'yi iç ve dış tehditlere karşı koruyacak siber ordu ile geleceğin güvenlik teknolojilerine yönelik projeler sürdürülüyor. İhtiyaçlarını belirleyerek, siber savaşta kullanacağı donanım ve yazılımlar için düğmeye basan TSK, siber saldırılara karşı anında bildirim ve koruma sağlayacak.