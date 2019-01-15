Yürüyüşe katılmayan 4 kişiye YPG infazı

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin kararlılığı nedeniyle panikleyen terör örgütü PKK-PYD'nin Suriye'de çeşitli isimler altında faaliyet gösteren legal görünümlü uzantıları, 'Bölge halkı Türkiye'yi istemiyor' algısı oluşturmak amacıyla mitingler ve yürüyüşler organize ediyor. Münbiç başta olmak üzere Ayn El Arap, Resulayn, Al Malikiyah, Cezire, Dirbesiye, Rakka, Tel Abyad, Tabka, Şehba, Tel Rifat, Ayn İssa ve Kamışlı'da PYD bünyesindeki Mala Gel (Halkevleri) ile Suriye Demokratik Halk Hareketi (TEV-DEM) adı altında silahlı teröristler kapı kapı dolaşarak silah zoruyla halkı kent meydanlarında toplanarak Türkiye karşıtı gösteriler düzenlemeye zorluyor.Yürüyüşlere katılmayanlar göç ettirilme ya da öldürülmekle tehdit ediliyor. Geçen hafta sözde Kobani kantonu diye adlandırılan Ayn El Arap ile sözde Gire Spi kantonu diye adlandırılan Tel Abyad ve Nusaybin'in karşısındaki Kamışlı ve Haseki'de eş zamanlı yürüyüş organize edildi. Silahlı YPG'li teröristlerin korteji eşliğindeki bu yürüyüşler çok zayıf kaldı. Terör örgütü faturayı sivil halka kesti. İstihbarat birimlerinin tespitlerine göre bu yürüyüşe katılmayıp karşı çıkan Ayn El Arap'ta Ramazan Veli Temo ve Mahmoud Velid, YPG'li teröristlerce kurşuna dizilerek infaz edildi. Tel Rifat'ta ise ÖSO ve Mehmetçik ile işbirliği yaptığı ileri sürülen ve yürüyüşlere katılmamaları yönünde halkı uyaran Sadık Nebo Ali ile İsmail Meiş katledildi.