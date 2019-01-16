Ankara’da iki FETÖ operasyonu

BUGÜN NELER OLDU

Ankara'da dün sabah saatlerinde iki FETÖ operasyonu yapıldı. Operasyonlarda 30 şüpheli yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı'nda ankesör soruşturması kapsamında halen görevli 3'ü teğmen 47'i astsubay mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı 55 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen ve daha önce düzenlenen operasyonlarda etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleriyle FETÖ ile irtibatları tespit edilen 3 teğmen ve 47 astsubay hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Şüphelilerin tamamının muvazzaf asker olduğu ve aktif görevde bulunduğu bildirilen açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce sürdürüldüğü kaydedildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında da haklarında gözaltı kararı verilen 55 şüphelinin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından iki ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 55 şüpheliden 30'u gözaltına alındı.örgütüne yönelik yurtgenelinde de operasyonlar sürüyor. Örgütün mahrim yapılanmasına yönelik operasyonlarda İzmir'de 21, Kırıkkale merkezli operasyonda 30 muvazzaf askerden 19'u, Kocaeli'nde TÜBİTAK çalışanı 3 üst düzey mühendis, Artvin'de, tamamı asker 4 kişi Muğla'da 1 şüpheli gözaltına alındı. Konya merkezli 31 ilde, 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.