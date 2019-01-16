Belediyeyi 82 milyon zarara uğratmış

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RÜŞVET ve yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin, belediyeyi 82 milyon TL zarara uğrattığı belgelendi. İçişleri Bakanlığı Mülkiye müfettişleri, Ataşehir Atatürk Mahallesi Emekevler bölgesinde gerçekleşen kentsel dönüşüm projesinde Ataşehir Belediyesi'nin belediyeye ait 82 milyon TL'nin nakit ve peşin alması gerekirken yüklenici firmaya bıraktığını tespit etti. Müfettişlerin raporunda, belediyenin emsalden kaynaklanan inşaat alan artışında yarı yarıya olması gereken paylaşımda 77 adet daire alırken, yüklenici firmanın 133 daire ve 4 dükkan aldığına dikkat çekildi.Skandal bununla da bitmiyor. Ataşehir Belediyesi haklarının yüklenici firmaya geçmesine göz yuman Battal İlgezdi'nin eşi CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin kardeşi Duygu Akkuş'un, yüklenici firma tarafından inşa edilen Trendist Ataşehir'den iki daire sahibi oldu. Gamze Akkuş İlgezdi'nin annesi Remziye Akkuş da, Trendist Ataşehir'in en büyük ve pahalı dairesinde oturuyor.