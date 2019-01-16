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Gazi sayılmak için sakatlığa gerek yok

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YÜKSEL TEMEL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2019
Gazi sayılmak için sakatlığa gerek yok
ANKARA 11. İdare mahkemesi, terörle mücadele sırasında yaralanan, vücuduna isabet eden şarapnel parçaları riskli olacağı gerekçesiyle çıkarılmayan, ancak olayda uzuv kaybı yaşamayan askerin vazife malulü sayılması yönünde emsal bir karara imza attı. Hastanenin, vazife malulü sayılması için yasada belirlenen oranların Piyade er Engen Calp'te bulunmadığı tespitine rağmen, mahkeme aksi yönde kararını vererek Calp'in vazife malulü sayılmasına hükmetti. Dava dosyasına göre, Piyade er Engin Calp, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki 1. Motorize Piyade Tabur Komutanlığında sırada, 18 Eylül 2012 tarihinde PKK bölücü terör örgütü mensuplarının askeri konvoya düzenlendiği silahlı saldırı sonucunda ağır bir şekilde yaralandı. Ağır bir tedavi süreci geçiren Calp'in sol bacağına isabet eden şarapnel parçaları tehlikeli olacağı nedeniyle çıkarılamadı. SGK'ya yaptığı başvurusuna yanıt alamayan Calp, bu defa Ankara 11. İdare Mahkemesi'ne başvurdu. İdare Mahkemesi, geçen hafta taraflara tebliği ettiği kararında Calp'in vazife malulü sayılmasına hükmetti.
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Gazi sayılmak için sakatlığa gerek yok
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