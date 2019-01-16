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Kumpasçı müdürün kızına 7 yıl 6 ay hapis çıktı!

’cü İstanbul eski İstihbarat Şube Müdürü ’in Barosu’na kayıtlı avukat kızı Fatma Saadet Yılmazer hakkında görülen davada karar çıktı. ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen Fatma Saadet Yılmazer FETÖ üyeliği suçu kapsamında 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ATAKAN IRMAK
ATAKAN IRMAK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2019 11:05
Kumpasçı müdürün kızına 7 yıl 6 ay hapis çıktı!

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik bir davada daha sonuca varıldı. Geçtiğimiz yıllarda FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen FETÖ'cü polis müdürü Ali Fuat Yılmazer'in kızı Fatma Saadet Yılmazer hakkında İstanbul 35 Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karar verildi.

7 YIL 6 AY HAPİS

FETÖ'ye yönelik davalar ile Hrant Dink cinayeti davasından tutuklu yargılanan ve meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer'in Sakarya Barosu'na kayıtlı avukat kızı Fatma Saadet Yılmazer, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

BYLOCK KULLANICISI

Bilindiği gibi Fatma Saadet Yılmazer örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı çıkmış, ardından evinde yapılan aramalarda ise babasına ait 3'ü ruhsatlı 1'i ruhsatsız 4 tabanca ele geçirilmişti.

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Kumpasçı müdürün kızına 7 yıl 6 ay hapis çıktı!
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