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Manavgat’ta operasyonu

’nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2019 14:52
Manavgat’ta uyuşturucu operasyonu
Edinilen bilgiye göre, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Narkotik ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen B.B. isimli şahsın ikametinde yaptıkları aramada 8.5 gram metamfetamin ile bir miktar esrar maddesi ele geçirdi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğünde hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak, kullanmak ve kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından işlem yapılan B.B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.
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Manavgat’ta uyuşturucu operasyonu
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