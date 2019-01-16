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’ün paylaşımı ardından HSK’dan açıklama!

Çanakkale Lapseki Hakimi ’ün sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı siyasi içerikli ifadeler ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu harekete geçti.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2019 15:31
Mehmet Şerif Aktürk’ün paylaşımı ardından HSK’dan açıklama!

Çanakkale Lapseki Hakimi Mehmet Şerif Aktürk, sosyal medya hesabı Facebook üzerinden bir hesabın siyasi içerikli paylaşımını paylaşmış, ardından gündem olmuştu.

"RIZAM DIŞINDA GİRİLDİ"

Paylaşımı ardından çok konuşulan Mehmet Şerif Aktürk konuyla ilgili açıklama yaparak "Hesabıma belirsiz kişilerce rızam dışında girilmiş olup siyasi paylaşım yapılmıştır an itibari ile haberim olmuştur. Rızam dışı içerik derhal silinmiştir. En yakın savcılığa bu hususta suç duyurusunda bulunulacaktır. Beni tanıyan yakın çevreme ve kamuoyuna duyurma ihtiyacı doğmuştur" demişti.

HSK'DAN AÇIKLAMA

Tüm bu olaylar ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun harekete geçtiği öğrenildi. SABAH'a açıklama yapan Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Yılmaz şunları söyledi: "HSK tarafından konuyla ilgili harekete geçildi. HSK Birinci Dairesi'nde Mehmet Şerif Aktürk'ün paylaşımıyla ilgili dosya açıldı. Konu incelemeye alındı. İlerleyen süreçte kamuoyu ile paylaşılacaktır" dedi.

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Mehmet Şerif Aktürk’ün paylaşımı ardından HSK’dan açıklama!
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