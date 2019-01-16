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'lı terörist , Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan 'lı terörist , Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2019 09:42 Güncelleme Tarihi: 16.1.2019 09:47
PKK'lı terörist Rıdvan Ertaş, Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada terör örgütü PKK'dan çözülmelerin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanında ve çatışma bölgelerinde bulunan şahısların deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Diyarbakır ilinden PKK/KCK silahlı terör örgütüne katılım yapan, Irak kırsalında silahlı faaliyet yürüten ve terör arananlar Listesinde 300 bin TL ödülle Gri listede bulunan Rıdvan Ertaş isimli terörist 15 Ocak 2019 tarihinde Habur Kara Hudut Kapısına gelerek teslim olmuştur" denildi.

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PKK'lı terörist Rıdvan Ertaş, Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu
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