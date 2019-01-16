Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Sultangazi'de taksi sürücüsünü gasp eden DHKP-C'liler tutuklandı

'de taksi sürücüsünü gasp eden DHKP-C'liler tutuklandı

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2019 09:40

- Sultangazi'de taksi sürücüsünü gasp eden şüpheliler yakalandı
- Yakalanan gaspçıların, terör örgütü DHKP-C üyesi oldukları ve sürücüyü daha önce de örgüt adına tehdit ettikleri öne sürüldü

Sadık Kahraman
İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da, bir taksi şoförünü gasp ettiği ileri sürülen 4 kişi yakalandı. Yakalananların terör örgütü DHKP-C üyesi oldukları ve sürücüyü daha önce de örgüt adına tehdit ettikleri öne sürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Sultangazi'de geçtiğimiz günlerde DHKP-C üyelerince tehdit edilerek gasp edildiğini ileri süren bir taksi sürücüsü, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tehdit ve gasp olayına karıştıkları iddia edilen B.Ç., R.Y., D.B. ve B.Ö. isimli 4 şüpheliyi tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından operasyonla gözaltına alınan 4 şüpheli, polisteki sorgularının ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Yakalananların terör örgütü DHKP-C üyesi oldukları ve sürücüyü daha önce de örgüt adına tehdit ettikleri öne sürüldü. Zanlıların 4'ü de tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sultangazi'de taksi sürücüsünü gasp eden DHKP-C'liler tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN