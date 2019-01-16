YSK’yı tanımıyorsan seçime katılma

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi. "Yüksek Seçim Kurulu'nu tanımıyoruz" diyen CHP'ye sert çıkan Bahçeli şunları söyledi:

SENARYOLARI YIRTACAĞIZ: 24 Haziran 2018'de demokratik yükselişle Türkiye'nin kaderini muhkem ve muazzez bir istikamete çeviren Cumhur İttifakı, inanıyorum ki 31 Mart 2019'da da tarih yazacak, hain senaryoları bir kez daha yırtıp atacaktır.

MHP Lideri Bahçeli'den çok konuşulacak Palu Ailesi benzetmesi!

AKILLARI TAM TAKIR: CHP'li bazı kan sulandırıcı komodinler, siyasetin bir ayağı dışarıda bir ayağı içeride bulunan bir odak tarafından yönlendirildiğini, hem şahsımı hem de Sayın Erdoğan'ı bu odağın yönettiğini ileri sürmektedir. Bunlara göre Türk siyaseti vesayet altındaymış. Bu zavallı bedbahtlar, sanıyorum fazla film seyrediyor, komplo teorileriyle fazla meşgul oluyorlar. Nasılsa işleri güçleri yok, canları sıkıldıkça tezvirat üretiyorlar. Elleri boş, akılları tamtakır, ahlakları da kuru bakır. Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve Cumhur İttifakı'nı tuzağa çekemeyecekler.







SEÇİME GİRMEYİN: CHP'liler YSK'yı tanımıyormuş, seçmen kütükleri üzerinde oynanıyor, oraya buraya seçmen kaydırılıyormuş, hayali seçmenler oluşturuluyormuş. Bu iddialardaki amaç 31 Mart'ı gölgelemektir. Buradaki maksat 31 Mart'ı sabote etmektir. CHP YSK'yi tanımıyorsa, buyursun seçime de katılmasın.Yok eğer katılacaksa, iddialarını çok acil ispatlasın. CHP yönetimi ya savcılığa suç duyurusunda bulunsun, ya da bu iddiaları YSK ihbar kabul edip harekete geçsin.

MHP Lideri Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu

SENİN DOLARIN VARSA: Şu işe bakar mısınız, teröristler mücadele edersek Bay Trump ekonomik olarak Türkiye'yi mahvedermiş. Senin doların varsa Türk milletinin imanı var. Senin para baronların varsa, sermaye çetelerin hazırsa, ekonomik tetikçilerin emir bekliyorsa, bilesin ki Türk milletinin eğilmez başı, bükülmez bileği var. Elinden geleni ardına koyma.