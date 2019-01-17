167 gözaltı 5 tutuklama

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İstanbul'da FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) sızmış mensuplarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen ankesör soruşturmasında 21 mahrem imamla 6'sı muvazzaf 12 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Mahrem imamlardan 3'ü polis, 1'i araştırma görevlisi, 1'i infaz koruma memuru, 1'i BDDK uzmanı, 3'ü öğretmen, diğerlerinin özel ve kamu sektöründe çalıştığı belirlendi. Asker şüphelilerden ise 3'nün albay, 2'sinin yarbay, 2'sinin binbaşı olduğu belirtildi. Ankara'da ankesör soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 105 kişiden 73'ü yakalandı. Hacattepe Teknokent A.Ş. ile ilgili soruşturması kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Konya'daki operasyonda 28 kişi daha yakalanırken gözaltındakilerin sayısı 42 oldu. Kırıkkale'de 6 şüpheli yakalanırken, gözaltındakilerin sayısı 25 oldu. Kayseri merkezli 19 ilde FETÖ'nün mahrem asker yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi daha gözaaltına alındı. Daha önce gözaltına alınan 11 kişiden ise 5'i tutuklandı.6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Osmaniye'de ise 6 kişi, Bursa'da 14 kişi gözaltına alındı.FETÖ'DEN yargılanan eski Paris askeri ataşesi Emin Ali Ulaş'ın yargılandığı davada tanık olanan dinlenen H.Ş., sanıkla KKTC'de birlikte çalıştıklarını anlattı. Tanık H.Ş: "İkimizden sorumlu olan mahrem imamla ayda bir kez görüşürdük. Genç bir çocuktu. Toplantılara hep aynı eve giderdik. Bankaların promosyonlarını himmet olarak verirdim. Emin Ali Ulaş'la pavyondan, kumarhaneden çıkıp örgüt evine giderdik" dedi.AASABAH