Aybüke öğretmen davasında karar: 5 haine 18 yıl hapis

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Batman'da müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili yargılanan Lazgin Ekinci, Menderes Ekinci, Necat Ekinci, Maşuk Çelik ve Mehmet Fidan 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın ise karara isyan etti. Yalçın, "Bu 5 kişi gerçekten suçlu ise bu verilen onsekizer yıl ceza değil ödül olmuş. 18 yıl, adaletin böyle tecelli etmesi belki kanun koyuculara göre normal olabilir ama mağdur olanlar için normal olduğunu sanmıyorum. Keşke girdikleri yerde ömür boyu kalsalardı da güneş yüzü göremeselerdi" dedi.