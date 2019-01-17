Aziz Kocaoğlu’nun adaylık resti CHP’yi karıştırdı

BUGÜN NELER OLDU

CHP'de, aday tespit çalışmaları devam ederken İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı krize dönüştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi için Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'i aday gösterme kararı aldığının kulislerde dile getirilmesi, daha önce aday olmayacağını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu harekete geçirdi. Soyer isminin dün yapılan PM'ye sunulmasının önüne geçmek üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Kocaoğlu, kararını değiştirerek "Ben de adayım" dedi. Bu sürpriz hamle, CHP'de, İzmir adayının tespitinin sarpa sarmasına yol açarken, Kocaoğlu'nun da adaylık yarışına katılması nedeniyle kartlar yeniden karılacak.