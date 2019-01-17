Mahrem imamıyla oyun üzerinden mesajlaşmış

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay'ın yürüttüğü ankesörlü telefon soruşturmasında geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonda hakkında gözaltı kararı çıkarılan 50 şüpheliden 42'si İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 23'ü itirafçı olurken 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmada itirafçı olan kapatılan Deniz Harp Okulu öğrencisi B.Ş. kriptolu mesajlaşma yöntemleriyle ilgili ayrıntılı ifade verdi. B.Ş., 2014'te Heybeliada Deniz Lisesi son sınıftayken mahrem imamı Servet Yıldız tarafından kendisine, "Bundan sonra aramızdaki haberleşmeyi 'Trivia Crack' adlı oyun üzerinden, mesajlaşma yolu ile sağlayacağız" dediğini aktardı. Darbe girişiminden bir süre öncesine kadar örgütle irtibatının sürdüğünü aktaran B.Ş., "Darbe girişimi öncesinde bana bilgi gelmedi. Talimat verilmedi. Zaten Balıkesir'de tatildeydim. Darbeden sonrada hiçbir şekilde irtibatım olmadı" dedi. Öte yandan yapılan incelemelerde B,Ş.'nin babası adına kayıtlı telefon numarasının mahrem imamlar tarafından kullanıldığı da tespit edildi.B.Ş. aynı hücrede olduğu iki kişiyi de deşifre etti.