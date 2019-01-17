Masonların büyük üstadı CHP'yi karıştırdı!

MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Çünkü kulislerde devreye giren çok ilginç isimlerden söz ediliyor. Daha önce Deniz Baykal ve Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman'dan söz etmiştim. Şimdi buna çok enteresan birkaç isim daha eklendi, ama ben en şaşırtıcı olanlarını yazacağım: İlki eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. İnanamadım ama Gül'ün aday adayı Merve Topaloğlu için ricacı olduğunu bütün CHP'liler konuşuyor. Başka kelli felli işadamları, eski siyasetçiler hatta Mason Locası üstatları bile var.

Onlardan kulislerde en çok konuşulanı ise Bilgi Üniversitesi Rektörü ve "Büyük Üstad" Prof. Dr. Remzi Sanver... Denilenlere göre Sanver, yakını araştırmacı Gülfem Sanver için devrede. Hatta şaşırmayın sürpriz aday olacağı bile söyleniyor.

Bir ilçe belediye başkanlığı için bunca insan neden devreye girer doğrusu anlaşılır gibi değil. Bilen varsa anlatsın.

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