Bozdağ’ın alıkonması planına ağırlaştırılmış müebbet hapis

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FETÖ'nün15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında dönemin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın da aralarında bulunduğu bazı idarecilerin alıkonma planıyla ilgili 13 sanık hakkında açılan davada karar çıktı. Mahkeme, otomobilinde alıkonulmalara ilişkin not kağıtları ele geçirilen sanık eski Jandarma Kurmay Yarbay Ali Bozgeyik'e, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanık Ferhat Fışkın ise 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Öte yandan, Adana merkezli 20 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında polisin gözaltına aldığı, aralarında muvazzafların da bulunduğu 38 askerden 33'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.