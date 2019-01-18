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Örgütün "gaybubet" olarak adlandırılan hücre evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan beş zanlı tutuklandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2019 16:51 Güncelleme Tarihi: 18.1.2019 17:09
Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda beş zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalarda, kent merkezinde örgütün "gaybubet" olarak adlandırılan dört hücre evi tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda beş şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, mahkemece tutuklandı.

Zanlıların üçü hakkında farklı illerde yürütülen soruşturmalar kapsamında yakalama kararı olduğu öğrenildi.

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Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu
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