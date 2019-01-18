BUGÜN NELER OLDU

CHP'ninİstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, ilçe gezilerine Sultanbeyli'de devam etti. İmamoğlu ile pazarda karşılaştığı Maruze Keleş arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Keleş'in "Tayyip Erdoğan'a bağlı değilsen oy yok" diye seslendiği İmamoğlu, "CHP'nin adayıyım" karşılığını verdi. Keleş de, "Yok yok, onlardan iş olmaz. O Türkiye'yi yer bitirir. Tayyip Erdoğan biriktirdi, o da gelir yer. Aynı Suriye gibi oluruz. Biz Suriyelileri kabul ettik ama bizi kimse kabul etmez. 15 günlük evliydim, tüp kuyruklarında, yağ kuyruklarında durduk. Onun zamanında her yer çöptü" ifadelerini kullandı. Ardından da "Sana börek yaparım ama oy vermem" dedi