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Şehidin anısı, 2 çocuğa can oldu

FURKAN NEHRİ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2019
Şehidin anısı, 2 çocuğa can oldu
Solunum yetmezliği ile kaldırıldığı Erzurum'daki hastanede beyin ölümü gerçekleşen Ömer Can Demir'in (3) babası yıllar önce tanık olduğu bir olaydan etkilenip, minik oğlunun organlarını bağışladı. Baba Mehmet Demir, GATA'da 13 yıl önce hastanede oda arkadaşı olan bir askerin, organları bağışlanan başka bir askerin kalbi ile hayata tutunduğunu hatırlayarak oğlunun organlarını bağışladı. Ömer Can'ın 2 böbreği ve bir karaciğeri 2 çocuğa umut oldu. Bayburt'ta yaşayan Mehmet ve Yasemin Demir çifti "İçimiz parçalandı. Tek tesellimiz yavrumuzun organlarının iki çocuğa hayat vermesi" dedi.
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Şehidin anısı, 2 çocuğa can oldu
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