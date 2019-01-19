Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Ataşehir’deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

’deki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce düzenlenen operasyonunda iki kişi gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddenin yanı sıra, 2 adet taramalı tüfek ele geçirildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.1.2019 13:05
Ataşehir’deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Ataşehir Kayışdağı Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu madde bulunduğuna dair ihbar alan polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı. 10 Ocak tarihinde ihbara konu olan adresin önündeki araç takibe alındı.

Zanlıların aracı çalışır vaziyette bırakılıp, boş bir alana birkaç poşeti gömdüğünü görene ekipler, şahısları yakalamak için harekete geçti. Şahısların polisleri fark etmesinin ardından kovalamaca yaşandı. Kovalamacının ardından kıskıvrak yakalanan F.B. (29) ve yaşı küçük Y.S. gözaltına alındı. Polis ekipleri zanlıların gömmek istedikleri poşetlerden 2 bin 453 adet uyuşturucu hap, 656 gram uyuşturucu madde, 2 adet tüfek ve hassas terazi ele geçirildi. 10'dan fazla suça karıştığı belirlenen iki şahıs, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Şahıslardan Y.S tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Y.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Ataşehir’deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN